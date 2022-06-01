РФ в погоне за символической выгодой на Востоке "обнажает" позиции на Херсонщине – ISW/ УНИАН, Суспільне

Россия направила подавляющее количество своих сил на захват Донбасса, в частности города Северодонецк на Луганщине. Но перебросив туда много войск, страна-агрессор не учла того, что сама создала уязвимые места на оккупированной Херсонщине для контратаки Вооруженных сил Украины.

Об этом сказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что Херсонская область является критической территорией для российских захватчиков, потому что это единственная из временно оккупированных Россией территорий Украины, которая лежит на Западном берегу Днепра.

Аналитики объяснили, какие последствия для обоих государств будут в случае, если РФ удержит захваченные территории, и в том случае, если Украина их вернет обратно. По их словам, если России удастся удержать Херсонскую область после окончания боевых действий, то она будет иметь очень сильный плацдарм, с которого может снова вторгнуться в Украину в будущем.

В том же случае, если Украина вернет Херсонщину под свой контроль, то она будет в гораздо более сильной позиции, чтобы защититься от возможных российских вторжений в будущем.

Как отмечают в Институте изучения войны, эти причины должны были бы привести к тому, что РФ должна была бы выделить достаточное количество своей военной силы для удержания Харсонщини.

"Но президент России Владимир Путин вместо этого решил сосредоточить все силы и ресурсы, которые можно собрать в отчаянной и кровавой попытке захватить районы Востока Украины, которые принесут ему преимущественно символические выгоды", – отметили в ISW.

Контратака ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что ВСУ выбили врага из Николаевки в Херсонской области, проведя удачное наступление на оккупантов. Захватчики понесли потери, что привело к паническим настроениям среди российских военных.

В ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются сорвать контрнаступление на Юге Украины. В частности, спецподразделения россиян взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и большой Александровки.

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