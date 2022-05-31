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ВСУ имеют успехи в Херсонской и Харьковской областях - Зеленский

31 мая 2022, 23:58

Украинские войска сдерживаются продвижение врага в Запорожской области.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Вооруженные силы Украины имеют успехи в Харьковской и Херсонской областях.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ остаются хозяевами ситуации на фронте.

Президент также отметил, что украинские войска сдерживаются продвижение врага в Запорожской области, там находится ключевое направление - Гуляйполе и Орехово.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства - это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь", - заявил он.

Война в Украине

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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