В Херсонской области русские устроили разборки с обстрелами, а ВСУ мощно ударили по их позициям / коллаж фото Reuters и Facebook Д.Бурлая

Русские оккупанты на Херсонщине устроили масштабные разборки с обстрелом позиций друг друга из минометов. Об этом рассказал депутат сельского совета Нововоронцовки Дмитрий Бурлай на своей странице в Facebook.

Он говорит, что россияне обстреляли село Нововоскресенское кассетными снарядами, а уже вечером – противопехотными фугасными минами "Лепесток".

"На село прилетело примерно до 1000 штук мин. Люди не знают, что делать, все дворы, улицы в них, на свой риск собирают их, чтобы убрать со двора. Оккупанты и сами не знают, что делать", – сообщил депутат.

Судя по траектории снарядов, обстрел был со стороны деревни Лепетиха.

"Жители сами не поняли, по каким причинам был такой обстрел. И такие сообщения приходят от многих очевидцев. Выходит, что некоторые группировки оккупантов между собой осуществляют какие-то разборки", – отметил Бурлай.

Чиновник также рассказал, что 25 мая ВСУ нанесли точечный удар по врагу. При поддержке тяжелой техники, авиации и артиллерии они обезвредили два российских БТРа и некоторые позиции, в том числе и блиндажи врага по линии фронта.

"Есть подтверждение обезвреживания определенного количества пехоты оккупантов. Это были первые цветочки, которые на себе почувствовали оккупанты. Продолжение следует. Все будет Украина!", – заявил Бурлай.

Читайте такжеСБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из Мотыжина

Напомним, ранее массовой перестрелке между российскими оккупантами, произошедшей в ночь на 29 апреля во временно оккупированной Киселевке возле Чернобаевки, группа военных российской армии из Бурятии победила чеченских "тиктокеров".

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович

"Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил, потому что это серьезные ребята. А кадыровцы – это тикток-войска. Если их не снимают, они дерутся очень плохо. Так вот, буряты – ребята простые, вдохновенные, они победили", – сказал Арестович.

По его словам, конфликт между российскими солдатами начался из-за несогласия с тем, "как делить награбленное" и "кто пойдет в первую линию дежурить".

Другие новости:

Смотрите новости Херсона онлайн