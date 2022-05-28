Оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области / скриншот

Оккупированная российскими войсками Херсонская область закрыла границы с подконтрольными Украине территориями. Въезд и выезд из области заблокирован.

Заместитель председателя оккупационной администрации области Кирилл Стремоусов сообщил российским СМИ, что к такому шагу оккупанты прибегли "в целях безопасности".

"Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации области", – говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированном Севастополе на рынках продают овощи и ягоды из Херсона. Оккупанты также привозят в город продукты украинских торговых марок.

Читайте такжеАрмия РФ опасается контратаки ВСУ на Херсон и готовится наступать на юг – Институт изучения войныТакже сообщалось, что генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что при освобождении Херсона от оккупантов могут возникнуть сложности.

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