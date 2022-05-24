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Генерал ВСУ рассказал, какая сложность возникнет при освобождении Херсона

24 мая 2022, 03:37

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко говорит, что на Юге было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на эти земли и окопаться.

Пулемет, Херсон
Генерал ВСУ рассказал, какая сложность возникнет при освобождении Херсона / Людмила Денисова / facebook.com/pressjfo.news

Бойцам ВСУ под силу освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка в Николаевской области ‒ но процесс этот будет очень непрост. Об этом в интервью порталу "Никвести" рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии.

Генерал говорит, что на вышеуказанных участках было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на них и окопаться.

"Когда они наступали с колес, тогда проще было сопротивляться, воевать, а когда они уже начинают оборудовать позиции, это уже называется позиционная оборона. Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", ‒ говорит Марченко.

Отвечая на вопрос о сложностях, с которыми украинцы столкнутся при освобождении оккупированных городов, генерал Марченко напомнил о главном принципе ВСУ ‒ не стрелять по мирному населению.

"Если в первые дни войны они выходили на дороги и мы их успешно там лупили, то потом поняли ‒ заходят в село, все, в село мы не стреляем, потому что там наши люди. Был даже такой случай. Руководитель ОТГ позвонил, сказал: "Все, там людей нет, там куча танков, можете сносить с лица земли это село". Потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. Всех людей, которые сидели в подвалах, русские повыгоняли наверх, сами попрятались в подвалах", ‒ рассказал он.

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Напомним, ранее в отчете американского Института изучения войны сообщалось о том, что оккупационные войска России, скорее всего, ведут подготовку к наступлению на юге Украины.

На данном участке фронта захватчик и работают над сооружением второстепенных оборонительных рубежей, усилением систем противовоздушной обороны, ведении разведывательных действий и обстреле позиций ВСУ.

Они могут готовиться и к контрнаступлению украинской армии, в таком случае оккупанты попытаются отстоять захваченный Херсон, говорят эксперты.

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Автор: Егор Бунин
новости Херсона новости Украины война России и Украины
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