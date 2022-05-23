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Армия РФ опасается контратаки ВСУ на Херсон и готовится наступать на юг – Институт изучения войны

23 мая 2022, 08:53

Российские оккупанты строят рубежи обороны, усиливают ПВО, ведут разведку и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

войска России у границ Украины
Войска России могут готовиться к затяжным военным операциям на юге Украины - ISW / Reuters

Оккупационные войска России, скорее всего, ведут подготовку к наступлению на юге Украины. На данном участке фронта захватчик и работают над сооружением второстепенных оборонительных рубежей, усилением систем противовоздушной обороны, ведении разведывательных действий и обстреле позиций ВСУ. Они могут готовиться и к контрнаступлению украинской армии, в таком случае оккупанты попытаются отстоять захваченный Херсон.

В отчете американского Института изучения войны за 22 мая речь идет о том, что оккупанты РФ предпринимают шаги, указывающие на их возможную подготовку к наступлению на юге Украины. Они усилили разведку, средства ПВО, строят второстепенные оборонительные рубежи и усиливают обстрелы позиций ВСУ.

Читайте такжеВыход ВСУ на Херсон или Новую Каховку станет ударом для РФ – врагу там придется сдаваться – экспертАналитики полагают, что захватчики могут готовиться к контрнаступательным действиям армии Украины, а также затяжным военным операциям на юге в целом. Наступление оккупантов может быть продиктовано намерением удержать захваченный Херсон.

Эксперты уточнили, что 22 мая оккупанты продолжили наносить ракетно-артиллерийские удары по Запорожской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областям.

Также в Институте добавили, что украинцы продолжают сопротивляться оккупации России на захваченных территориях.

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Ситуация в Херсоне

Незаконно назначенный Москвой коллаборант, некий "заместитель председателя Херсонской военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов ранее заявил, что оккупанты намерены просить главу РФ Владимира Путина, дескать, "присоединить" область к России.

Якобы захватчики собираются организовать переход Херсонской области под российское законодательство до конца года. Также они планируют ввести в регионе рублевую зону.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко подчеркнул, что планы захватчиков в Херсоне Киев не интересуют. ВСУ освободят Херсонскую область, а коллаборанты будут просить разве что о помиловании после того, как им объявят приговор.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова коллаборанта Стремоусова, сказал, что для так называемого "присоединения" оккупированной Херсонщины к РФ, дескать, должны быть приняты обоснованные с политической и правовой точки зрения решения.

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