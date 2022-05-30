ВСУ выбили врага из Николаевки на Херсонщине: рашисты в панике считают потери

ВСУ освободили Николаевку на Херсонщине / УНИАН

В ходе наступления подразделений украинских Сил обороны российские оккупанты понесли потери и отошли из населенного пункта Николаевка Херсонской области.

Об этом идет речь в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и других.

"В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины на юге Украины, на Херсонском и Запорожском направлениях, смогли продвинуться вперед в среднем на 8-10 км.

Как сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона, об успешных действиях защитников Украины стало известно вечером в воскресенье, 29 мая.

Читайте такжеВСУ рассекают плацдарм оккупантов: эксперт раскрыл направление контрудара украинской армии

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще: