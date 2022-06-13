ВСУ "покрошили" россиян на Юге - уничтожено много техники и 22 оккупанта/ Воздушные силы ВСУ, УНИАН

Защитники Украины за сутки, 12 июня, нанесли три мощных удара с воздуха по скоплению российских оккупантов на Юге.

Задачу выполнили несколько украинских вертолетов и штурмовиков и один истребитель. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"С нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям. Попали в скопление противника и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Вследствие этого были уничтожены:

22 российских оккупанта,

3 танка Т-62,

2 боевые машины пехоты (БМП),

3 единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Русские вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются. При этом на двух направлениях фронта украинские военные успешно отбили штурм русских захватчиков.

Как отмечают в Институте изучения войны (ISW), российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма в Харьковской области. При этом враг имеет определенный успех. Вероятно, оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада.

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