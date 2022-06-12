"Желаю поражения в войне против Украины": глава МИД Латвии потроллил россиян

Глава МИД Латвии пожелал россиянам отказаться от имперских амбиций и построить в будущем "современное, демократическое и правовое государство".
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил с Днем России граждан страны-оккупанта.
При этом он пожелал РФ поражения в захватнической полномасштабной войне против Украины. Соответствующий пост латвийский министр разместил в Twitter.
"Сегодня Россия отмечает День России: желаю поражения в агрессивной войне против Украины", – написал он.
При этом глава МИД Латвии пожелал россиянам отказаться от имперских амбиций и построить в будущем "современное, демократическое и правовое государство".
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости постоянной военной базы НАТО в стране.
По его словам, это "абсолютно" необходимо для защиты страны от любой потенциальной российской агрессии.
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Автор: Алексей Тесля