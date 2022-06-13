Враг имеет десятикратное огневое преимущество на Луганщине - Залужный

Валерий Залужный рассказал о ситуации на Луганщине / Фото УНИАН

Российская армия сконцентрировала свои главные усилия на севере Луганской области. Только в одном Северодонецке сосредоточено до семи российских БТГ. Несмотря на плотный огонь, защитникам Украины удалось остановить противника.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Противник сконцентрировал главные усилия на севере Луганской области. Он массово применяет артиллерию и, к сожалению, имеет десятикратное огневое преимущество. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем удерживать позиции. Каждый метр украинской земли там полит кровью, но не только нашей, но и оккупанта", — отметил Залужный.

Он добавил, что сложной остается ситуация в городе Северодонецк.

"Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника", — сказал Валерий Залужный.

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Ситуация на Донбассе

Утром 13 июня в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Оккупанты вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются.

Кроме этого, на Северодонецком направлении противник вел артиллерийский огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

По данным института изучения войны российские силы продолжали наземные штурмы в Северодонецке и взорвали мосты из города. Таким образом они вероятно пытались перерезать украинские наземные пути сообщения из Бахмута в Лисичанск и Северодонецк.

Также оккупанты провели безуспешные штурмовые операции во Врубовке и Николаевке – населенных пунктах вблизи критической трассы Т1302 Бахмут – Лисичанск. Российские силы, вероятно, продолжат штурмовые операции в районе этой трассы, чтобы поддержать окружение Лисичанска.

Также российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма в Харьковской области. При этом враг имеет определенный успех. Вероятно, оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада, считают эксперты ISW.

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