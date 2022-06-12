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ВСУ вели ожесточенные бои за Северодонецк и отбили штурм Славянска - Генштаб

12 июня 2022, 19:35

На Слобожанском направлении российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение в Новом Бурлуке.

ВСУ, шеврон
Сводка Генштаба 12 июня / коллаж сайт президента Украины / Сергей Гайдай

ВСУ в воскресенье, 12 июня, продолжали вести ожесточенные бои за Севеодонецк, а также наши бойцы отбили вражеский штурм на Славянск, сообщает Facebook-страница Генерального штаба.

На Северском направлении оккупанты обстреливают позиции наших воинов, а также гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Хреновка Черниговской области и Александровка Сумской области.

На Слобожанском направлении российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение в Новом Бурлуке.

"Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Заиловка, Байрак, Гусаровка и Русские Тишки", - добавляет Генштаб.

Безуспешно штурмовали в направлениях Старица - Рубежное.

На Славянском направлении наши бойцы отбили вражеский штурм на направлениях Долгенькое - Мазановка и Долгенькое - Долина.

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На Донецком направлении противник сосредоточивает усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях и наносит удары по линии соприкосновения.

На Лиманском направлении российские военные активных действий не вели, продолжали обстрелы позиций наших воинов.

На Северодонецком направлении противник продолжает пытаться установить полный контроль над городом.

На Бахмутском направлении оккупанты пытались захватить Врубовку, однако успеха не имели. Во время попытки штурма в направлении Орехово - Золотое, враг получил отпор.

На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях оккупанты открывали огонь по позициям наших военных, чтобы не дать нашим бойцам перегруппироваться.

"Враг нанес огневого поражения из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное", - отмечает Генштаб.

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Война в Украине

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он.

До того, в разведке сообщалось, что в Херсонской области в оккупированной Киселевке состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

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