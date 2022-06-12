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"Просто ад для нас": оккупанты шокированы, как ВСУ поливают их огнем под Херсоном

12 июня 2022, 14:59

Оккупант жалуется, что ВСУ били по ним из всего, из чего только могли.

война в Украине, ВСУ
Война в Украине / facebook.com/GeneralStaff

Российские захватчики продолжают ежедневно сталкиваться со смелостью и мощью украинских военных. Один из них в телефонном разговоре жаловался, что едва остался жив.

Общение захватчика удалось перехватить сотрудникам СБУ. Во время разговора российский боец рассказал, что наши военные проявили всю украинскую щедрость.

Как оказалось, ВСУ били по оккупантам из всего, из чего только могли.

Произошло это во время контратаки, проведенной нашими защитниками на Мариупольско-Херсонском направлении.

Там ВСУ российским захватчикам устроили самый настоящий ад.

"Мы расскажем вкратце разговор, потому что там столько нецензурной лексики, что просто звездочек не хватит. В общем, оккупант начал с того, что их наши военные накрыли из "Градов". После этого у них было немного времени, чтобы очухаться, но мало. Вскоре по ним уже били из минометов", - сообщили в СБУ.

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"Ударило в меня прямо 10 метров от окопа... В окоп, короче, заскочил: как в****ло... Сидишь в окопе "Господи, б***! Только не в окоп, только не в окоп!", - едва не плачет оккупант.

Война в Украине

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он.

До того, в разведке сообщалось, что в Херсонской области в оккупированной Киселевке состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

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