Кадыровцы "бьются" с соснами: СБУ показала издевательское видео со смартфона "TikTok-солдата"

Кадыровцы, пистлет / коллаж Reuters / ua.depositphotos.com

Сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к телефону одного из кадыровцев. На нем украинские спецслужбы нашли множество дублей для съемки очередного "героического" ролика для сервиса TikTok. Ролик показали в Telegram-канале СБУ.

"СБУ получила доступ к телефону одного из кадыровцев, приехавшего на войну в Украину. Из его содержимого, в частности, стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "TikTok войсками". Ведь вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы" Путина "героически воюют с соснами в лесах Луганщины", - отметили в СБУ.

На съемки "яркого" ролика и "масштабной" битвы кадыровцы израсходовали все выстрелы в РПГ.

"20 секунд в "TikTok" – и ты почти выиграл войну в трех соснах!", ‒ говорят в СБУ.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что Украина получила информацию от представителей ФСБ России, которые не хотят воевать против украинского государства, о кадыровцах на территории страны. Благодаря этому элитная группировка, намеревавшаяся убить президента Владимира Зеленского, была уничтожена.

"Мы получили информацию от представителей ФСБ, которые не хотят принимать участие в этой кровавой войне, и благодаря этому была уничтожена та кадыровская элитная группа, которая сюда отправлялась для ликвидации нашего президента", - сказал он.

До того, в разведке сообщалось, что в Херсонской области в оккупированной Киселевке состоялась перестрелка между военными РФ чеченской и бурятской национальности.

Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправие" условий с чеченцами.

"Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача - побудить подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тому, кто пытается отступать", - говорится в сообщении.

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