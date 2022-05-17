Оккупанты определились с судьбой Мариуполя – передают кадыровцам с "правом мародерства"

Оккупанты хотят передать Мариуполь под укправление кадыровцев/ Reuters, Telegram Андрющенко

Россия собирается передать разбомбленный ею же Мариуполь под управление кадыровцев. Город им отдадут вместе с портом и "с правом на мародерство".

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, о возможном "шефстве" над городом представителей Чечни ранее рассказал источник из окружения Константина Иващенко – предателя, которого оккупанты назначили гауляйтером Мариуполя.

Причиной, почему решили его передать кадыровцам, называлось то, что город оказался "слишком недружественным и националистическим".

"Поэтому для запугивания и подавления сопротивления планируется отдать город кадыровцам. С портом и правом мародерства", – отметил Андрющенко.

Теперь эта информация получила частичное подтверждение, говорит советник главы Мариуполя. Он рассказал, что в город приехала делегация, в которую входили депутат Госдумы России и политики из Чечни.

"Сегодня (17 мая – ред.) в Мариуполе впервые состоялась рабочая встреча с участием оккупационной администрации, депутата Госдумы РФ Саблина (куратор оккупации Мариуполя с 2014 года), Адамом Делимхановым и Ахмедом Долгаевым, которые являются по сути частью политической власти Чечни", – отметил Андрющенко.

Представители делегации якобы обсуждали планы по "восстановлению Мариуполя", хотя их поведение скорее напоминало инвентаризацию того, что уцелело после уничтожения Россией города, говорит советник мэра Мариуполя.

"Кадыровцы вели себя как хозяева, и сам график встречи скорее напоминал оценку и инвентаризацию того, что осталось, чем что-то похожее не "планы по восстановлению". Поэтому один из возможных сценариев начал реализовываться. Продолжаем следить за развитием событий", – написал Андрющенко.

Ранее сообщалось, что гуманитарная операция по спасению украинских защитников Мариуполя продолжается. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. По ее словам, в интересах сохранения жизней 16 мая были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих.

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром во вторник, 17 мая, сообщило что "для скорейшего возвращения" эвакуированных вечером в понедельник защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена".

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