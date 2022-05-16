"Им ампутируют конечности по живому": мать бойца из "Азовстали" рассказала о болезненных реалиях

Украинские бойцы на "Азовстали" пребывают в нечеловеческих условиях / t.me/polkazov

Украинские бойцы, которые удерживают позиции на "Азовстали" в Мариуполе находятся в ужасных условиях. Им проводят операции без необходимых медикаментов и в полной антисанитарии. Об этом рассказала мать "азовца" во время пресс-конференции в Турции.

Украинские военные находятся под постоянными обстрелами, на их позиции сбрасывают тяжелые авиабомбы.

Кроме того, раненым бойцам приходится ампутировать конечности без всякой анестезии. Среди раненых есть и женщины, и мужчины.

"Их со всех сторон обстреливает артиллерия. С самолетов на них сбрасывают авиабомбы по 500 килограммов. Их там засыпает, люди гибнут под завалами. Нашим ребятам вживую отрезают раненые руки, раненые ноги, какие еще можно было бы спасти, если бы человек вовремя получил медицинскую помощь. Им режут это по живому, без анестезии", - рассказала женщина.

Женщина отметила, что российская армия применяет запрещенное в мире вооружение - химическое оружие, фосфорные и кассетные бомбы.

Родные бойцов, которые делают сверхвозможное, призывают как можно быстрее помочь военным и спасти их из настоящего ада.

Читайте такжеОккупанты впервые применили против защитников Мариуполя "адские" бомбы

Обмен военных из "Азовстали" в Мариуполе

Напомним, украинские власти предложили России обменять 38 тяжелораненых защитников Мариуполя, находящихся на "Азовстали", на русских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода "Азовсталь" всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых и медиков.

Сами же родственники украинских бойцов из "Азовстали" призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции в Турцию.

Однако Путин до сих пор не дал согласия на эвакуацию раненых.

Другие новости: