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Защитники Мариуполя уничтожили 6 тысяч оккупантов и более 100 единиц техники врага – полк Азов

14 мая 2022, 09:09

На штурм Мариуполя РФ отправила элитные подразделения, наемников из ЧВК Вагнер, боевиков с Кавказа. Группировка оккупантов насчитывала около 14 тыс. человек.

Азовсталь, полк Азов, Святослав Паламарь
Святослав Паламарь сказал, что защитники Мариуполя продолжат оказывать сопротивление оккупантам / Фото полк Азов

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года защитникам Мариуполя, несмотря на превосходящие силы противника, удалось уничтожить более 100 единиц бронетехники, 78 танков и около шести тысяч российских оккупантов, среди них – генерал.

Об этом сказал заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь ("Калина"), выступая на военной панели Киевского форума по безопасности.

"Нашим гарнизонам удалось уничтожить около 6 тысяч единиц вражеской силы, в том числе одного генерала. Также это около 78 танков, более 100 единиц бронетехники. Это по подтвержденным данным. Есть еще, конечно, многие неподтвержденные данные, на которые мы не будем опираться", – сказал он.

Паламарь подчеркнул, что на штурм Мариуполя Россия отправила свои элитные подразделения, наемников из ЧВК Вагнер, боевиков с Кавказа.

"Это 150-я дивизия, 68-й танковый полк, 83-я бригада ВДВ, 346-я бригада ГРУ, спецназ. Это 22-я бригада спецназ ГРУ, 9-й полк морской пехоты "ДНР". Это 810-я бригада Черноморского флота, 155-я Тихоокеанская бригада. И также это стратегическая авиация и тактическая авиация. Это наемники Вагнера и другие боевики с других территорий Российской Федерации и Кавказа", – сказал заместитель командира полка Азов.

Группировка российских оккупантов насчитывала около 14 тысяч военнослужащих.

"Это чрезвычайно огромное количество техники, это самолеты, это корабли, это корабельная артиллерия, это самолеты как тактической, так и стратегической авиации. И большое количество артиллерии, средств РСЗО. А также огромное количество ракет было выпущено по нам за весь этот период", – подчеркнул Паламарь.

"Калина" подчеркнул, что защитники Мариуполя продолжат оказывать сопротивление оккупантам, пока у них есть такая возможность. Заместитель командира полка Азов в очередной раз обратился к миру с призывом эвакуировать тяжелораненых бойцов с завода Азовсталь.

"Мы будем сопротивляться, пока будем иметь возможность. Есть проблемы с питанием, с водой, с медикаментами, но мы выполняем приказ нашего высшего политического командования держать оборону. Оборону мы держим и, несмотря ни за что, продолжаем драться. Сегодня враг с помощью авиации продолжил штурмовать наши позиции, но мы атаки отбиваем", – сказал он.

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Оборона Мариуполя и бои за Азовсталь

13 мая стало известно, что обстановка на Азовстали в Мариуполе осложняется к каждым днем. Российские оккупанты не оставляют попыток прорваться на завод.

Продолжаются переговоры об эвакуации с завода Азовсталь медицинских работников и раненых, а также людей из других частей Мариуполя.

Тем временем оккупационные власти готовят проведение так называемого "референдума" о присоединении Мариуполя к России. Как рассказал советник мэра города Петр Андрющенко, "референдум" может пройти 15 мая.

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