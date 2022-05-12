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"Выйти в третью страну": бойцы из Азовстали попросили о помощи у Илона Маска

12 мая 2022, 11:50

Они надеются, что американскому изобретателю удастся найти способ, как можно вывести бойцов с заблокированного оккупантами завода.

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Бойцы из Азовстали попросили о помощи у Илона Маска/ Полк "Азов", Reuters

Украинские бойцы, которые героически держат оборону на заводе Азовсталь в Мариуполе, обратились за помощью к изобретателю, миллиардеру и основателю компаний SpaceX и Tesla в США Илону Маску.

Защитники города попросили у Маска посодействовать тому, чтобы они могли выйти из заблокированного российскими оккупантами завода по крайней мере в третью страну. Соответствующее обращение обнародовал в Twitter и Facebook командир подразделения 36-й бригады морской пехоты Украины Сергей Волына.

По его словам, он специально создал аккаунт в Twitter, чтобы обратиться к Маску.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты расположены рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты – то кто? Подскажи", – такое обращение к американскому изобретателю было обнародовано в соцсетях.

Волына также обратился к "всем людям на планете Земля", чтобы они помогли распространить это сообщение и поспособствовать тому, чтобы Маск его увидел.

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Бойцы из Азовстали попросили о помощи у Илона Маска/ Facebook Сергей Волына

Украинский командир отметил, что Маск вдохновляет человечество и заставляет поверить в невозможное.

"Он доказал, что для него не существует не решаемых задач, что возможно всё! Он никогда не сдается, как и мы. Нам нужна поддержка сверхчеловека! Люди, вы знаете, что делать! Верю в вас", – написал Волына.

Ситуация на Азовстали

Ранее в Мариуполе показали металлургический комбинат Азовсталь, который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией. Советник мэра города Петр Андрющенко отметил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что из-за отсутствия гражданских на Азовстали якобы у него развязаны руки.

Сообщалось, что украинские власти предложили РФ вернуть Украине тяжелораненых защитников Мариуполя, находящихся в Азовстали, в обмен на передачу Москве русских военнопленных. Киев продолжает работать над поиском вариантов по эвакуации из блокадного города тяжелораненых украинских военных.

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