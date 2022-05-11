"Ад, сошедший на землю": появились жуткие кадры с окруженной Азовставли

Азовсталь / скриншот

В Мариуполе показали металлургический комбинат Азовсталь, который российские оккупанты атакуют авиацией и артиллерией.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Андрющенко отметил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что из-за отсутствия гражданских на "Азовстали" у него развязаны руки.

"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин о развязанных руках", - написал советник.

Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе в среду, 4 мая, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь, где находятся украинские защитники и прячутся от российских бомбежек мирные жители.

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Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей. Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

В среду россияне прорвались на завод, который до этого бомбардировали и обстреливали. На Азовстали идут тяжелые бои. Связи с украинскими бойцами нет.

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