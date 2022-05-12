Стало известно, какой вариант вызволения бойцов "Азова" Эрдоган предлагал русским оккупантам

Реджеп Эрдоган / коллаж фото ua.depositphotos.com

Власти Турции предлагали российским оккупантам свой вариант спасения украинских бойцов, которые удерживают оборону в пределах завода "Азовсталь". Турецкие власти просили у представителей страны-агрессора дать возможность вывезти украинских воинов на турецком корабле, обещая обеспечить их пребывание на территории Турции до конца войны. Об этом рассказал в комментарию агентству "Укринформ" один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев.

Однако Россия на предложение не согласилась и потребовала, чтобы защитники Мариуполя сложили оружие и сдались в плен.

"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, его спикер Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он ему сказал: "У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые перевезут их (украинских воинов - Главред) из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть до окончания войны они не будут воевать", ‒ рассказал Джемилев.

Читайте такжеВ ОП рассказали о переговорах по новой эвакуации: кого могут вывезти с Азовстали

Бои за Азовсталь в Мариуполе

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Другие новости:

Смотрите новости Донбасса онлайн