Под ударом вражеские ресурсы: ГУР провело мощную кибератаку против РФ

Получен доступ к серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии.

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В ГУР заявили о кибератаке на вражеские ресурсы / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны.

В результате получен доступ к 14 серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии атакованных объектов говорится в сообщении ГУР в Телеграм.

"7 сентября 2024 года киберспециалисты ГУР атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны. ️ Под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов", - подчеркивается в сообщении.

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Также сообщается, что пострадали ресурсы компаний, участвующих в развитии объектов военной инфраструктуры государства-агрессора. "Среди них:

"СМКомплект ЭК";

"КристЕлКом";

"КонтурНИИРС";

"Чип-проф";

"Челябинский завод промышленной модернизации";

"Сибинструмент",

"сметка.ру".

Испытывал трудности в результате атаки и пропагандистский "Симферопольский форум", указано в сообщении.

В результате кибероперции специалисты ГУР Минобороны получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий. Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты-разведчики разместили поздравления ко Дню военной разведки Украины.

Смотрите видео - киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы РФ:

/ Скриншот

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

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