'Легла' вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

Украинские хакеры атаковали банковскую систему России и остановили работу всех банков. Это одна из самых масштабных атак в истории. Об этом сообщает ІТ ARMY of Ukraine.
Киберспециалисты осуществили масштабную DDoS атаку, в частности на оператора банковских карт "Мир".
"Сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамещенной системой карточных платежей "Мир", а соответственно и все карточные расчеты", - говорится в сообщении.видео дня
В настоящее время не работают:
- ВТБ,
- Сбербанк,
- Тинькофф,
- Альфа-Банк,
- Билайн, МТС,
- Ростелеком,
- Газпромбанк,
- Мегафон,
- СБП,
- НСПК,
- ЕИРЦ и другие меньшие сервисы.
Кто такой хакер
Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.
Хакерская атака на Киевстар
Утром 12 декабря 2023 года в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что российские хакеры незаконно получили доступ к системе "Киевстар" еще в мае прошлого года, и могли получить доступ к личным данным абонентов еще до атаки 12 декабря.
СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.
Другие новости:
- От ню до парадных мундиров: хакеры слили фото жен пилотов-убийц РФ, бомбивших Мариуполь
- Хакеры ГРУ России "уничтожили" серверы Киевстара: что с данными абонентов
- Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернета
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред