'Легла' вся платежная система: украинские хакеры остановили работу всех банков РФ

Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

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Украинские хакеры остановили работу российской банковской системы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинские хакеры атаковали банковскую систему России и остановили работу всех банков. Это одна из самых масштабных атак в истории. Об этом сообщает ІТ ARMY of Ukraine.

Киберспециалисты осуществили масштабную DDoS атаку, в частности на оператора банковских карт "Мир".

"Сегодня еще больше банков отключено вместе с их импортозамещенной системой карточных платежей "Мир", а соответственно и все карточные расчеты", - говорится в сообщении. видео дня

В настоящее время не работают:

ВТБ,

Сбербанк,

Тинькофф,

Альфа-Банк,

Билайн, МТС,

Ростелеком,

Газпромбанк,

Мегафон,

СБП,

НСПК,

ЕИРЦ и другие меньшие сервисы.

Кто такой хакер Лицо, пытающееся получить несанкционированный доступ к компьютерным системам или мобильным устройства, с целью получения секретной информации или обнаружения уязвимости системы. Хакерская группа – это коллектив специалистов в сфере IT, объединенных общим мотивом деятельности. Как правило, направлениями деятельности хакерских групп является дестабилизация работы серверов, интернет-ресурсов, взлом порталов или несанкционированное извлечение (кража) данных, пишет Википедия.

Хакерская атака на Киевстар

Утром 12 декабря 2023 года в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что российские хакеры незаконно получили доступ к системе "Киевстар" еще в мае прошлого года, и могли получить доступ к личным данным абонентов еще до атаки 12 декабря.

СБУ открыла уголовное производство из-за кибератаки на "Киевстар" по восьми статьям.

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