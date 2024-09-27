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Более 800 серверов по РФ "легло": киберспециалисты ГУР провели успешную атаку

Даяна Швец
27 сентября 2024, 11:09
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Важным является момент, что все данные на пораженных серверах были удалены без возможности их восстановления.
ГУР, хакер
ГУР атаковали более 800 серверов по всей России / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГУР

Более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали ГУР МО с 23 по 26 сентября. Как отметили OBOZ.UA источники в военной разведке, пострадали серверы военных, административных и финансовых учреждений, которые поддерживают агрессию России против Украины.

В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на этих серверах.

Источники отметили, что новая операция ГУР снова продемонстрировала российскому населению слабый уровень технического обеспечения в их стране.

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"Потеря данных и документации привела к частичной или полной остановке работы потребителей и поставщиков услуг в различных отраслях, а также обусловит необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ", - сообщает источник.

Важным является момент, что все данные на пораженных серверах были удалены без возможности их восстановления.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Другие важные операции ГУР

Как известно, недавно ГУРовцы освободили Волчанский агрегатный завод. Украинские защитники зачистили все 30 зданий и взяли пленных .

Впоследствии стали известны первые детали уникальной операции, в ней участвовали подразделения Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, в том числе и "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Кроме этого, спецназовцы ГУР мощно ударили по российской базе беспилотников в Сирии. На этой базе российские войска изготавливали и тестировали ударные БПЛА.

Кроме этого, в ГУР намекнули на новые операции по уничтожению наемников РФ. Отмечается, что подобные операции будут происходить и в дальнейшем, и есть информация, что "профессиональные патриотические люди" готовят следующие мероприятия для уменьшения возможностей государства-агрессора как в Африке, так и в других уголках мира.

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