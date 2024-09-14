"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

В результате DDOS-атаки на страну-агрессора РФ киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ударили по крупнейшим российским банкам.
Как сообщают источники РБК-Украина, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений РФ.
Попавшие под удар ГУР банки РФ обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.
Уточняется, что под киберудар попали:
- "Банк Россия";
- "Тинькофф банк";
- "Газ банк";
- платежная система "СБП".
"Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков", - говорится в сообщении.
Источники в ГУР добавили, что клиенты атакованных банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.
Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
Хакерские атаки - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.
Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.
Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.
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