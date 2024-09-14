"Положили" крупные банки РФ: киберспециалисты ГУР ударили по оккупантам – СМИ

Попавшие под удар ГУР банки РФ обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.

https://glavred.info/ukraine/polozhili-krupnye-banki-rf-kiberspecialisty-gur-udarili-po-okkupantam-smi-10597094.html Ссылка скопирована

ГУР атаковало крупнейшие банки РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay

В результате DDOS-атаки на страну-агрессора РФ киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны ударили по крупнейшим российским банкам.

Как сообщают источники РБК-Украина, в результате операции была нарушена работа крупнейших банковских учреждений РФ.

Попавшие под удар ГУР банки РФ обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ.

видео дня

Уточняется, что под киберудар попали:

"Банк Россия";

"Тинькофф банк";

"Газ банк";

платежная система "СБП".

"Пользователи во многих регионах РФ жалуются на заблокированную работу онлайн-сервисов финансовых учреждений, невозможность воспользоваться "личным кабинетом", прекращение работы сайтов и мобильных приложений банков", - говорится в сообщении.

Источники в ГУР добавили, что клиенты атакованных банков не могут осуществить онлайн-оплату за услуги.

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Хакерские атаки - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинские хакеры остановили работу всех банков РФ. Украинские киберспециалисты осуществили масштабную DoS атаку на всю банковскую систему России.

Напомним, ранее в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли об отсутствии сети. "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар. Проблемы с работой мобильного оператора наблюдались по всей стране и продолжались несколько дней. Работа Киевстара была восстановлена 20 декабря.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун заявил, что хакерская атака на компанию Киевстар выгодна стране-агрессору России.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред