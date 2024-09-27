Ядерные страшилки Путина работают в пользу Трампа: раскрыт хитрый шантаж Кремля

Российская игра в стратегию на самом деле уже проиграна, убежден Александр Хара.

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Эксперт проанализировал ядерные угрозы Владимира Путина / Колаж: Главред, фото: PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Заявления диктатора РФ Владимира Путина об изменении российской ядерной доктрины являются сигналом того, что страна-агрессор не способна победить Украину на поле боя конвенционными средствами, заявил эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара.

"И для того, чтобы достичь своих политических целей, нужно сдержать партнеров в поддержке Украины, а в идеале - прекратить помощь вообще", - пишет он в колонке на Главреде.

Эксперт не исключат, что заявления Путина являются сигналом для того, чтобы эту риторику "использовали друзья РФ прежде всего из лагеря Трампа".

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"В частности, уже была статья Дональда Трампа и Роберта Кеннеди, в которой они хотят "остановить Третью мировую войну". Поскольку, как сказал Трамп, Россию нельзя победить, поэтому Украина должна уступить свои территории, суверенитет и тому подобное", - поясняет он.

Аналитик отмечает, что заявления Путина вызваны попыткой лишить Украину помощи и заставить Запад согласиться с тем, что Украина должна находиться в сфере влияния РФ.

"Если бы Путин действительно захотел подкрепить свои предыдущие угрозы с 2014 года, и дал указание повысить состояние готовности сил и зарядить пару тактических ракет, это было бы более мощным сигналом, чем изменение основ государственной стратегии ядерного сдерживания", - указал он.

В то же время эксперт Центра оборонных стратегий считает, что самое главное - это реакция Китая, Индии и других стран Глобального Юга, которые периодически напоминают о недопустимости применения ядерного оружия: "То есть это не более, чем очередной шантаж".

По его убеждению, то, что делает Путин - это один из шагов эскалации ради стратегического выигрыша в Украине.

"Самое главное, на что реагирует разведка НАТО - изменения в подготовке к применению ядерного оружия. И если этого нет, то все это разговоры. И главной реакцией будет готовность применения оружия в ответ Российская игра в стратегию на самом деле проиграна. Потому что членство Финляндии в НАТО означает больший контроль Альянса над важным ядерным кулаком на Кольском полуострове, где атомные подводные лодки с ядерными ракетами. А это, соответственно, большие возможности для разведки и большие возможности нанести вред РФ в случае войны с НАТО", - добавил Хара.

Что означают изменения в ядерной доктрине России Пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие против якобы "агрессии" неядерных стран при поддержке ядерных, в том числе, означает формальную легитимизацию удара по Украине. Украина не владеет ядерным оружием, однако, по логике российской пропаганды, ее военные усилия поддерживает НАТО, члены которого обладают ядерным оружием.

Ядерный шантаж Кремля - последние новости по теме

Ранее в ОП прокомментировали риск использования РФ ядерного оружия. Такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин может применить ядерное оружие. Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории, считаю журналисты информагентства Reuters.

Как сообщалось ранее, Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

/ Инфографика: Главред

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