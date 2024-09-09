Без света тысячи украинцев: РФ атаковала энергообъекты в семи областях Украины

В Донецкой области из-за российских обстрелов без электричества осталась шахта, в которой находились 74 шахтера, сообщило Минэнерго.

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Россия за сутки атаковала энергетические объекты в семи областях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, ГСЧС Украины

Российские войска за минувшие сутки осуществили обстрелы объектов энергетической инфраструктуры в семи регионах Украины. Под удар попали Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. Об этом 9 сентября сообщило Министерство энергетики Украины.

В результате обстрелов в Днепропетровской и Харьковской областях были обесточены несколько подстанций, что привело к отключению электроэнергии у многих потребителей. Энергоснабжение уже частично восстановлено.

В Донецкой области российские обстрелы вывели из строя несколько подстанций, а также одну из шахт, где на тот момент находилось 74 шахтера. Всех работников безопасно эвакуировали на поверхность.

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На Черниговщине из-за повреждения линий электропередач осталось без электричества около 3,1 тысячи потребителей в трех населенных пунктах.

Что такое Министерство энергетики Украины? Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.

Атака РФ по Украине в ночь на 9 сентября - что известно

Напомним, в ночь на 9 сентября российские оккупанты в пятый раз за месяц атаковали Киев. Россия запустила ударные БпЛА с территории Курской области. По словам Киевской МВА, на столицу барражирующие боеприпасы заходили несколькими волнами после полуночи.

Также в ночь на 9 сентября оккупанты ударили по Харькову несколькими КАБами. В результате "прилетов" повреждены частные жилые дома.

Как сообщал Главред, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Украину тремя ракетами Х-59/69 и восемью дронами "Shahed" с территории Курской и оккупированной Донецкой областей. Силы ПВО сбили две ракеты и шесть БпЛА.

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