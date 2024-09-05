Свет будет 12 часов в сутки: назван лучший и худший сценарий отключения света зимой

Центр противодействия дезинформации опубликовал несколько возможных сценариев ситуации со светом в Украине.

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Как будут отключать свет зимой: оптимистичный и пессимистичный сценарий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В осенне-зимний период украинцы могут быть со светом в течение лишь 12 часов в сутки. И это лучший сценарий. Об этом свидетельствует прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, опубликованный Центром противодействия дезинформации.

Оптимистический сценарий

Для реализации оптимистического сценария нужно, чтобы на стабильной основе работали 8-9 энергоблоков АЭС, а зима была умеренной, без сильных морозов.

Планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности, отметил Корольчук. При таком развитии событий, по его мнению, возможно отключение электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

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Пессимистический сценарий

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации.

Если страна-агрессор Россия продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления, считает Ковальчук.

Согласно прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

Отключение света в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать. По его мнению, сейчас рано говорить, что худшее позади.

Глава Укрэнерго сказал, будут ли блэкауты зимой. По его словам, сейчас сложно прогнозировать, сколько часов со светом украинцы будут иметь зимой - все будет зависеть от объемов импорта электроэнергии и погоды.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что с началом отопительного сезона ограничения на использование электроэнергии и отключения света вернутся. Ведь потребление вырастет почти на треть.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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