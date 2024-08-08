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"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

Алёна Воронина
8 августа 2024, 11:47
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Спрогнозировать последствия дальнейших российских ударов не может никто. Лгут и те, кто говорит, что худшее позади, и те, кто прогнозирует апокалипсис.
'Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут': министр энергетики сделал заявление
Министр энергетики сделал громкое заявление/ коллаж: Главред, фото: atom.gov.ua, УНИАН

Страна-агрессор Россия хочет полностью вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому продолжит ракетные удары по территории нашего государства. Однако последствия таких ударов никто не может спрогнозировать.

Поэтому сейчас рано говорить, что худшее позади. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время пресс-конференции, пишет OBOZ.UA. Он отметил, что сейчас единственным фактором, который влияет на состояние энергосистемы, является масштабность ударов российских оккупантов.

"Пройдем ли мы без обстрелов, которые нанесут существенное влияние на систему - точно да. Могут ли эти обстрелы нанести существенное влияние - это трудно предвидеть. Единственное, что сегодня может повлиять на состояние - это масштабность ударов именно по энергетике. И не сам факт удара, а влияние этого удара непосредственно на энергосистему", - отметил министр энергетики.

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Он отметил, что трудно предвидеть потенциальные обстрелы и вред от них. Поэтому, по его словам, в этой ситуации не стоит быть ни слишком оптимистичными, ни слишком пессимистичными.

"Те эксперты, которые говорят, что худшее позади - они врут. Те, кто говорит, что нас ожидает апокалипсис - и они врут. Потому что не знают ни те и ни те. Потому что спрогнозировать последствия ударов не может никто", - заявил Галущенко.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине снова будут отключать свет - в Минэнерго сделали важное заявление. Существенное повышение температуры воздуха влияет на стабильность работы энергосистемы.

В то же время сообщилось, что отключать свет будут не у всех - стало известно, для кого не будут действовать графики. Государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса и не всем будут выключать свет. Графики отключений света не будут действовать для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства.

Также сообщалось, что украинцам в августе снова могут выключать свет. Отключения света в Украине могут вернуться уже в августе, особенно если температура поднимется до 30-40 градусов, рассказал Александр Харченко.

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