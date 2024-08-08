УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - Золотарев

Алёна Воронина
8 августа 2024, 10:15
128
Вероятность начала переговоров между Украиной и РФ будет расти до 2025 года, сейчас уже возможно происходит давление на Киев.
Андрей Золотарев, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план, отметил Золотарев/ коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента Украины, скрин

К 2025 году будет расти вероятность того, что Украину и страну-агрессора Россию посадят за стол переговоров. Сейчас возможно уже происходит давление на Киев, чтобы он занял более конструктивную позицию и показал готовность к переговорам.

В то же время Россия сейчас на кураже - в стране-агрессоре доминирует точка зрения, что военным путем якобы можно дожать Украину - и либо фронт завалится, либо тыл сложится. И позиция РФ не изменится, пока этот кураж не пройдет под внешним давлением или из-за сопротивления ВСУ. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

Он отметил, что у Украины сейчас не лучшая позиция, ведь она имеет проблемы с экономикой и зависит от внешней военной и финансовой помощи.

"К 2025 году будет расти вероятность того, что стороны сядут за стол переговоров. Если бы у нас была самодостаточная экономика, а не ее руины, если бы мы критически не зависели от внешней военной и финансовой помощи, то можно было бы исходить из суверенных соображений. А когда мы во всем, от боеприпасов и до бюджетного финансирования, зависим от партнеров, всё иначе. Такова суровая правда жизни", - сказал Золотарев.

Он отметил, что украинцы уже видели, как нам прикручивали краник помощи с осени 2023 года и до весны 2024 года. Последствиями стали потеря Авдеевки и другие события в Донецкой области.

"Всё это является результатом того, что республиканцы с демократами вопросом помощи Украине крутили, как цыган солнцем, а платить кровью и потерями пришлось Украине", - сказал он.

Золотарев считает, что уже, возможно, происходит давление на Киев. Он обратил внимание, что можно заметить изменения позиции президента и тех, кто "точит ему карандаши". Советники Офиса президента вдруг заговорили о том, что Украина не против переговоров.

"Это свидетельствует о том, что есть давление для того, чтобы Киев занял более конструктивную позицию и обозначил готовность к переговорам, чтобы не говорили, что проблема войны и мира находится в Киеве, и Украина не хочет мира", - отметил политолог.

По его словам, давление началось, но рвануть стоп-кран для нынешней властной команды равносильно политическому (и не только) самоубийству. Это может закончиться трагически и фатально не только для того, кто это сделает, но и для страны. Ведь возникнут закономерные вопросы о том, почему нельзя было этого сделать в 2022 году на значительно более выгодных условиях, не теряя людей, экономику, города.

"Такие вопросы могут быть заданы в максимально жесткой форме. Власть это прекрасно понимает. Она понимает, что после такого похабного мира для Украины проведение выборов может обернуться политической аннигиляцией как монобольшинства - "слуги" исчезнут, как роса на солнце, так и Владимира Александровича. Поэтому на Банковой не спешат садиться за стол переговоров", - объяснил Золотарев.

В то же время страна-агрессор Россия сейчас на кураже. В РФ доминирует точка зрения, которая предполагает, что военным путем можно дожать Украину - и либо фронт завалится, либо тыл сложится. И пока этот кураж не пройдет под внешним давлением или из-за сопротивления ВСУ, позиция России не изменится, отметил политолог. По его словам, пока что Россия делает ставку на военную силу.

"В отличие от весны-осени 2022 года, когда в России были настроения близкие если не к паническим, то к депрессивным. После Харьковского отступления, после отступления на левый берег Днепра в Херсонской области и так далее оптимизма у нашего противника было немного. Несмотря на мобилизацию, России с трудом удалось сдержать наступление Украины в Харьковской и Луганской областях, и россиянам пришлось собирать вещи с правого берега Днепра и покидать Херсон. Это было болезненно", - сказал он.

Однако после провала нашего контрнаступления россияне поверили в собственные силы. Плюс экономические показатели вселяют им надежду на то, что не так страшен санкционное давление, как его рисовали, отметил политолог.

"Конечно, это не добавляет стремления к каким-либо компромиссам и конструктивному подходу. Поэтому у Путина и сохраняется такой подход: что наше, то уже наше, а о вашем поговорим. Конструктивности в такой формуле нет совсем", - добавил Золотарев.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Могут ли быть переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны. У Зеленского еще раз подчеркнули, что Киев не пойдет на территориальные уступки России.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно заговорил о референдуме. Президент считает, что решение о возможной передаче России украинских территорий должен принимать украинский народ.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный спрогнозировал, что решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме. Украину ждет еще один круг дипломатических усилий Запада посадить обе стороны за стол переговоров.

У Путина прокомментировали возможность переговоров на основе формулы Зеленского. Агрессор Россия уже неоднократно комментировала идею мирного урегулирования войны в Украине, однако предложений, или заявлений, которые бы свидетельствовали о реальном желании прекратить войну РФ так и не озвучила. На этот раз секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы Киев не прислал никакой реакции в ответ на условия по урегулированию ситуации в Украине, которые накануне озвучил кремлевский диктатор Путин.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России Андрей Золотарев мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:55 Мир
"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - Золотарев

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - Золотарев

10:15 Украина
"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

10:07 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро 9039

В Сумской области объявили масштабную эвакуацию: будут действовать быстро

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 7784

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 3483

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа 2885

Бывшая столица Украины: что известно об истории города Суджа

Последние новости

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

10:07

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
09:14

Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

09:00

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвВидео

08:40

Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

08:14

Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

Реклама
08:11

Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

08:10

Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

08:10

Как непонятные события в Курской области запутали россиянмнение

07:10

Потерянное слово найдут только люди с "орлиным зрением": на загадку дается всего 9 секунд

07:05

Бои в Курской области: "украинские войска" продвинулись до 10 км вглубь - ISW

06:10

Немного интересной математики на "курской волне"мнение

05:46

Гороскоп на завтра 9 августа: Львам - подстава на работе, Скорпионам - повезет во всем

05:07

Запрет ударов по РФ идет на пользу врагу: чем оборачивается решение США для ВСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарев оценил политические перспективы ЗалужногоВидео

04:30

Перемирие не поможет: закончить войну "раз и навсегда" невозможно - политологВидео

03:30

"Пока что у РФ большой запас прочности": политолог оценил, сколько времени Россия может воеватьВидео

Реклама
03:00

"Если нет риска провокаций": Иван Дорн готов выступить перед россиянами - росСМИ

02:46

Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" присоединятся к ВСУ

02:45

Нет связи, воды и света: появились удивительные подробности о боях под Курском

02:29

Будут ли переговоры с РФ на фоне боев в Курской области: нардеп дал жесткий ответ

02:12

Есть ли угроза захвата крупных городов: Золотарев раскрыл новые планы РФВидео

02:06

Одесса исчезнет: ученые показали, что будет с Украиной после таяния ледников

01:43

Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

01:30

"Говоришь, я некрасивый?": как выглядел визажист Егор Андрюшин до трансформаций

01:14

У Украины - третье "золото": победу завоевал олимпиец Хижняк, подробностиФото

00:50

Королевский скандал: сыну кронпринцессы Норвегии предъявлено обвинение в нападении на женщину

00:32

Самый смертоносный пилот F-16 рассказал, как Украине контролировать небо в войне

00:26

Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

07 августа, среда
23:55

Зеленский предложил суровое наказание за участие в войне на стороне РФ

23:47

Цены "упали" на 40%: в Украине резко снижается стоимость популярного летнего фрукта

23:16

Звездная прыгунья Бех-Романчук впервые призналась, почему не завела детей

23:13

Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире в Украине

22:58

В Курской области FVP-дрон попал в российского топ-военкора ПоддубногоВидео

22:51

"Ревнуют": жена Тимура Мирошниченко честно призналась подружились ли их родные и приемные дети

22:45

Как высушить погреб от сырости: 2 важнейших шага, которые устранят проблему навсегдаВидео

22:26

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Реклама
22:26

Умерла звезда "Черной Пантеры" Конни Чиуме - подробности

22:18

Золотарев сделал заявление о переговорах Украины и РФ и об их возможности

22:02

В Курской области на вторые сутки кризиса ввели режим ЧС: в РФ ноют, что все плохо

21:43

"До слез обидели": путинистка Любовь Успенская начала войну против Филиппа Киркорова

21:39

Бои на Курщине: в ЕС говорят о праве ВСУ защищаться, в США - это дела Киева

21:11

Сложили оружие и сдались: 4 бойца взяли в плен десятки оккупантов в Курской областиВидео

21:08

От нового штамма коронавируса умерла первая жертва: детали инцидента

21:00

Как долго можно хранить очищенные грецкие орехи: 4 секрета, которые должны знать всеВидео

20:34

Медаль гарантирована: Насибов пробился в финал Олимпиады, Беленюк потерпел поражение

19:52

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять