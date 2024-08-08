"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - Золотарев

Вероятность начала переговоров между Украиной и РФ будет расти до 2025 года, сейчас уже возможно происходит давление на Киев.

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Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план, отметил Золотарев/ коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента Украины, скрин

К 2025 году будет расти вероятность того, что Украину и страну-агрессора Россию посадят за стол переговоров. Сейчас возможно уже происходит давление на Киев, чтобы он занял более конструктивную позицию и показал готовность к переговорам.

В то же время Россия сейчас на кураже - в стране-агрессоре доминирует точка зрения, что военным путем якобы можно дожать Украину - и либо фронт завалится, либо тыл сложится. И позиция РФ не изменится, пока этот кураж не пройдет под внешним давлением или из-за сопротивления ВСУ. Такое мнение высказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев во время чата на Главреде.

Он отметил, что у Украины сейчас не лучшая позиция, ведь она имеет проблемы с экономикой и зависит от внешней военной и финансовой помощи.

"К 2025 году будет расти вероятность того, что стороны сядут за стол переговоров. Если бы у нас была самодостаточная экономика, а не ее руины, если бы мы критически не зависели от внешней военной и финансовой помощи, то можно было бы исходить из суверенных соображений. А когда мы во всем, от боеприпасов и до бюджетного финансирования, зависим от партнеров, всё иначе. Такова суровая правда жизни", - сказал Золотарев.

Он отметил, что украинцы уже видели, как нам прикручивали краник помощи с осени 2023 года и до весны 2024 года. Последствиями стали потеря Авдеевки и другие события в Донецкой области.

"Всё это является результатом того, что республиканцы с демократами вопросом помощи Украине крутили, как цыган солнцем, а платить кровью и потерями пришлось Украине", - сказал он.

Золотарев считает, что уже, возможно, происходит давление на Киев. Он обратил внимание, что можно заметить изменения позиции президента и тех, кто "точит ему карандаши". Советники Офиса президента вдруг заговорили о том, что Украина не против переговоров.

"Это свидетельствует о том, что есть давление для того, чтобы Киев занял более конструктивную позицию и обозначил готовность к переговорам, чтобы не говорили, что проблема войны и мира находится в Киеве, и Украина не хочет мира", - отметил политолог.

По его словам, давление началось, но рвануть стоп-кран для нынешней властной команды равносильно политическому (и не только) самоубийству. Это может закончиться трагически и фатально не только для того, кто это сделает, но и для страны. Ведь возникнут закономерные вопросы о том, почему нельзя было этого сделать в 2022 году на значительно более выгодных условиях, не теряя людей, экономику, города.

"Такие вопросы могут быть заданы в максимально жесткой форме. Власть это прекрасно понимает. Она понимает, что после такого похабного мира для Украины проведение выборов может обернуться политической аннигиляцией как монобольшинства - "слуги" исчезнут, как роса на солнце, так и Владимира Александровича. Поэтому на Банковой не спешат садиться за стол переговоров", - объяснил Золотарев.

В то же время страна-агрессор Россия сейчас на кураже. В РФ доминирует точка зрения, которая предполагает, что военным путем можно дожать Украину - и либо фронт завалится, либо тыл сложится. И пока этот кураж не пройдет под внешним давлением или из-за сопротивления ВСУ, позиция России не изменится, отметил политолог. По его словам, пока что Россия делает ставку на военную силу.

"В отличие от весны-осени 2022 года, когда в России были настроения близкие если не к паническим, то к депрессивным. После Харьковского отступления, после отступления на левый берег Днепра в Херсонской области и так далее оптимизма у нашего противника было немного. Несмотря на мобилизацию, России с трудом удалось сдержать наступление Украины в Харьковской и Луганской областях, и россиянам пришлось собирать вещи с правого берега Днепра и покидать Херсон. Это было болезненно", - сказал он.

Однако после провала нашего контрнаступления россияне поверили в собственные силы. Плюс экономические показатели вселяют им надежду на то, что не так страшен санкционное давление, как его рисовали, отметил политолог.

"Конечно, это не добавляет стремления к каким-либо компромиссам и конструктивному подходу. Поэтому у Путина и сохраняется такой подход: что наше, то уже наше, а о вашем поговорим. Конструктивности в такой формуле нет совсем", - добавил Золотарев.

Смотрите видео полной беседы с Андреем Золотаревым о переговорах с Россией, выборах в США и перспективах завершения войны:

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Могут ли быть переговоры между Украиной и РФ - последние новости

Ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам, но не на "заморозку" войны. У Зеленского еще раз подчеркнули, что Киев не пойдет на территориальные уступки России.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внезапно заговорил о референдуме. Президент считает, что решение о возможной передаче России украинских территорий должен принимать украинский народ.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Разумный спрогнозировал, что решение по переговорам с Россией будут принимать ближе к зиме. Украину ждет еще один круг дипломатических усилий Запада посадить обе стороны за стол переговоров.

У Путина прокомментировали возможность переговоров на основе формулы Зеленского. Агрессор Россия уже неоднократно комментировала идею мирного урегулирования войны в Украине, однако предложений, или заявлений, которые бы свидетельствовали о реальном желании прекратить войну РФ так и не озвучила. На этот раз секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что якобы Киев не прислал никакой реакции в ответ на условия по урегулированию ситуации в Украине, которые накануне озвучил кремлевский диктатор Путин.

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