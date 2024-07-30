Украина готова к переговорам, но не на 'заморозку' войны: Западу выдвинули три условия

У Зеленского еще раз подчеркнули, что Киев не пойдет на территориальные уступки России.

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Россия хочет вызвать впечатление страны, которая "стремится к миру" / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

Украина готова к переговорам с Россией, однако в этом процессе все вовлеченные стороны должны соблюдать международное право и уважение к территориальной целостности страны, в отношении которой ведется агрессия, пояснил в эфире телемарафона советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Украина не является агрессором, Украина не начинала эту войну. И чтобы правильно себя позиционировать, Украина говорит о том, что: "Мы готовы к переговорному процессу", - подчеркнул Подоляк.

Он обратил внимание, что Россия направила все ресурсы, чтобы убедить мир в якобы нежелании Украины садиться за стол переговоров.

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"Нет. Украина готова к переговорам. Это главный пункт. Переговоры, безусловно, нужны. Но пункт номер два - на каких условиях. Здесь Украина четко говорит: давайте вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как на концепцию. Главное из этой концепции - это территориальная целостность и субъектность государства. И тогда третье - чтобы переговоры были эффективными, а не абстрактными, как того хочет РФ", - сказал представитель Офиса президента.

ОП категорически против замораживания боевых действий, потому что в этом случае Россия просто перестроит ВПК и начнет новый этап войны.

У Зеленского выдвинули Западу три условия, которые играют роль инструментов принуждения страны-агрессора к началу диалога.

Первое условие - поставок оружия должно быть больше. Подоляк подчеркнул, что нынешних темпов передачи военной помощи недостаточно. Кроме того, Запад должен отменить ограничения на удары ВСУ вглубь России.

- поставок оружия должно быть больше. Подоляк подчеркнул, что нынешних темпов передачи военной помощи недостаточно. Кроме того, Запад должен отменить ограничения на удары ВСУ вглубь России. Второе условие - усиление экономических санкций.

- усиление экономических санкций. Третье условие - дипломатическая изоляция. По мнению представителя ОП, этот инструмент в российско-украинской войне фактически не используется в полном объеме.

Переговоры с Россией - Путин диктует свои условия, Украина против

Несмотря на то, что российские чиновники на всех публичных площадках разносят сплетни о якобы готовности сесть за стол переговоров с Украиной, Кремль во главе с Путиным не готов ни к каким компромиссам и уступкам и преследует цель захвата всей Украины.

"Россия пока не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них - это денацификация, что означает запрет всевозможных неонацистских движений", - заявил российский диктатор в интервью Такеру Карлсону.

В ОП, как и сам Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, чем опасен "мир" на условиях Путина.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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