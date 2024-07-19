Мир должен давить на РФ, чтобы посадить ее за стол переговоров – Зеленский

По словам президента, сила дипломатии может помочь вернуть территории.

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Владимир Зеленский назвал условие дипломатического завершения войны / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на страну-агрессора Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны. Об этом глава государства сказал в интервью ВВС.

"Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - считает Зеленский.

Он добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

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"Давя на Россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании", - считает президент.

Зеленский в интервью также сказал о предполагаемом времени его отставки с должности президента.

"...Не раньше, чем закончится война", – сказал он.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. При этом бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передать Путину предложение о мирных переговорах. Сделать это согласны через третьи страны. При этом он отметил, что стать посредником смогут те страны, которые хотят закончить войну и серьезно настроены на эту работу.

Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин считают, что до конца года между Украиной и РФ состоятся новые мирные переговоры. Об этом пишет El País со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Орбана.

Украина стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго Саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, В конце июля – в начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США – ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план относительно энергетической безопасности. В августе в Турции пройдет встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет поднят вопрос относительно продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде пройдет встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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