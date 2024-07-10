Путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года - Орбан

Теперь есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и "дорожной карте" мирных переговоров будут положительно восприняты, говорит Орбан.

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Путин и Си предполагают, что мирные переговоры состоятся до конца года / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот, ua.depositphotos.com

Путин и Си Цзиньпин считают, что до конца года между Украиной и РФ состоятся новые мирные переговоры. Об этом пишет El País со ссылкой на письмо премьер-министра Венгрии Орбана.

По словам издания, ЕС с беспокойством и гневом воспринял визиты Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину и президенту Китая Си Цзиньпину, которые венгерский лидер называет своей "мирной миссией" для Украины. Это беспокойство побудило премьер-министра Венгрии, который раз в полгода председательствует в Совете ЕС, быть вынужденным отчитаться за свои недавние встречи в Москве и Пекине.

В двух конфиденциальных докладах, направленных президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам государств-членов, национал-популист Орбан подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь Соединенных Штатов.

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"Исходя из моих разговоров, я считаю, что теперь есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и "дорожной карты" мирных переговоров будут положительно восприняты", - говорится в отчете Орбана о его поездке в Москву.

"Политическое лидерство со стороны США ограничено из-за длительной избирательной кампании. Поэтому мы не можем ожидать, что он выступит с любым подобным предложением в ближайшие месяцы. Мы должны учитывать, что выступление с европейской инициативой соответствует духу европейской стратегической автономии", - говорит Орбан.

Сообщается, что венгерский премьер-министр признает, что говорил с китайским президентом о возможных сценариях конфликта после президентских выборов в ноябре, в США.

"Я выдвинул идею о том, что новый избранный президент столкнется с давлением, которое требует быстрого политического результата, еще до вступления в должность. Перемирие, предшествующее мирным переговорам, а также быстрые и интенсивные мирные переговоры могут представлять интерес для новой администрации", - сказал Орбан Си Цзиньпину.

Китайский лидер "не комментировал возможности такого сценария", продолжает венгерский премьер-министр.

В своих докладах Орбан также пересказывает аргументы Кремля о войне против Украины и видение Китаем крупномасштабного вторжения. Он говорит, что ЕС должен поговорить с азиатским гигантом, чтобы подготовить будущий мирный диалог, и что Пекин передал ему человека, который считает себя "... честным посредником".

"Президент Си рассматривает политику Китая как политику мира, тогда как политика США и Европы - это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", - заявил венгерский лидер в своем докладе по итогам визита в Пекин.

Что касается формулы мира, Орбан говорит, что Путин считает "релевантным" предложение, которое было вынесено на стол весной 2022 года - единственный раз, когда Киев и Москва участвовали в прямых переговорах.

Орбан утверждает, что Путин и Си Цзиньпинь предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года. Он говорит, что российский диктатор не упоминал о своих собственных потерях на фронте, но говорил об украинских потерях - которые, по его словам, составляют от 40 до 50 тысяч в месяц - и о том, что боевые действия усилились в последние недели.

Также Путин предложил Украине прекращение боевых действий с рядом условий, которые по сути означают капитуляцию киевских войск.

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

Встреча Орбана и Путина - что известно

Напомним, 5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Во время общения Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше о прекращении войны и передаче некоторых территорий в собственность РФ.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В заявлении ведомства было подчеркнуто, что этот визит не был предусмотрен или согласован с украинской стороной и не отражает позицию Украины относительно конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отправил председателю Европейского совета Шарлю Мишелю секретное письмо. В нем он заявил, что уверен в поражении Украины в войне со страной-агрессором РФ.

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