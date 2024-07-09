Из Венгрии мчится помощь после удара РФ: главный оппонент Орбана едет в Киев

Политический враг нынешнего премьера Венгрии Виктора Орбана объявил о запланированном визите в Киев.

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Политический оппонент Орбана едет в Украину и везет помощь пострадавшим в результате атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Péter Magyar, ГСЧС Украины

Бывший соратник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а ныне - главный оппозиционер страны Петер Мадьяр в Facebook сообщил, что планирует 10 июля отправиться в Киев. Причиной визита стал ракетный удар страны-агрессора РФ 8 июля.

Венгерский политик подчеркнул, что Россия поступила очень коварно, нанося удар по медицинскому учреждению "Охматдет", потому что ни один ребенок не должен быть на войне и не может ничего с этим поделать.

Мадьяр пообещал, что не просто приедет в Киев, но и привезет с собой медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь, в которой сейчас нуждаются пострадавшие от российских ударов 8 июля.

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Заметим, что Петер Мадьяр и его политическая сила сейчас является самой большой угрозой для партии действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за последние 15 лет, ведь они набрали 30% голосов на выборах в Европейский парламент.

В противовес оппозиционному лидеру сам Орбан, который на прошлой неделе посетил страну-агрессора Россию, никак не прокомментировал вчерашний преступный обстрел РФ гражданских объектов и медучреждений в Украине, в результате которого погибли десятки людей.

Кто такой Петер Мадьяр? Петер Мадьяр - венгерский политик и юрист. Он привлек внимание СМИ, когда 15 марта 2024 года объявил о своем намерении основать партию, предлагая альтернативу тому, что он считал "искусственным расколом" между парламентской оппозицией и Fidesz-KDNP - правящей коалицией в Венгрии, пишет Википедия.

Реакция мировых лидеров и организаций на ракетный удар РФ 8 июля

Ранее сообщалось, что США отказываются снимать запрет для Украины на удары западным вооружением по территории РФ вглубь более чем на 300 км. Американцев даже не убедила ракетная атака на Украину 8 июля.

Накануне в ООН сообщили, что "вероятно" в детскую больницу "Охматдет" попала именно российская ракета, а не обломки после работы украинской ПВО.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил масштабный ракетный удар РФ по Украине утром в понедельник, 8 июля, и пообещал, что будет принято решение о дальнейшей поддержке нашей страны.

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