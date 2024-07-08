Удар по Охматдету не убедил: США отказывают принимать сверхважное для Украины решение

В США не считают нужным позволять Украине бить по территории РФ западным оружием.

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США отказываются разрешать Украине бить далеко по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, КМВА

США отказываются снимать запрет для Украины на удары западным вооружением по территории РФ вглубь более чем на 300 км. Об этом официально заявил советник нацбезопасности США Джон Кирби. Видео уже разлетелось в Сети.

Американцев даже не убедила ракетная атака на Украину 8 июля, когда оккупанты безжалостно и цинично ударили по крупнейшей в Европе детской больнице Охматдет.

"Меняется ли позиция США относительно запрета Украине бить прямо по российским военным аэродромам, с которых произошли эти атаки, в частности сегодняшняя ракетная атака на больницу?" - спросил журналист Кирби - В нашей политике изменений не было, Украинцы в дальнейшем могут использовать американское вооружение для ударов за рубежом", - ответил Кирби.

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