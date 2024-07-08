В Шевченковском районе Киева из-под завалов достали тела двух детей

Утром 8 июля страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку по Киеву и другим городам Украины. В результате попадания обломков вражеских ракет в Шевченковском районе столицы существенные повреждения получила многоэтажка. Во время разбора завалов дома, где был полностью разрушен подъезд, нашли тела трех человек, среди которых двое - дети.
Об очередном преступлении РФ в эфире телемарафона рассказала советник - уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. По ее словам, жертвами агрессора стали малолетние дети и их мать. При этом другие дети все еще могут находиться под завалами.
"Несколько минут назад я получила фотографии от наших следственных органов с мертвыми детьми. Детьми, которых достали из-под завалов: девочка 9 лет, мальчик 11 лет и их мама. И эти дети точно не ожидали, что сегодня их жизнь закончится", - сказала она.видео дня
Герасимчук отметила, что в ответ на такой террор РФ нужно действовать всему международному сообществу. Она подчеркнула, что промедление с предоставлением ПВО для Украины является ценой в виде жизней детей.
Кто такая Дарья Герасимчук?
Дарья Герасимчук - украинский общественный и политический деятель, советник - уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации с 15 июня 2021 года, пишет Википедия.
Массированный ракетный удар РФ по Украине 8 июля
В понедельник утром, 8 июля, РФ нанесла массированный удар по Украине, взрывы прогремели во многих регионах. В Киеве попадание было по корпусам детской больницы "Охматдет" в Шевченковском районе. Также в пабликах появилось множество фотографий и видеороликов, на которых видны разрушения в одном из корпусов этого медучреждения.
Пострадали от атаки РФ также другие районы столицы - повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.
Страна-агрессор попала и по другим городам Украины: Днепре, Славянске, Покровске и Кривом Роге. Как сообщалось, в результате ракетной атаки РФ по последнему известно о десятках раненых, кроме того, по данным Совета обороны города, предварительно - 10 погибших.
Президент Владимир Зеленский написал, что детская больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы. Президент отметил, что РФ должна ответить за свои преступления.
Другие новости по теме:
- Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врач
- Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня - Forbes
- Детям, которые находились в "Охматдете" во время атаки РФ, сейчас спасают жизни: детали
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред