Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

Украине удалось сбить большинство ракет, которые выпустила сегодня утром Россия.

https://glavred.info/ukraine/rosiya-vitratila-milyardi-rubliv-na-raketnu-ataku-po-ukrajini-sogodni-forbes-10579232.html Ссылка скопирована

Россия выпустила по Украине почти 40 ракет, сбить удалось не все / Коллаж Главреда. Фото: ГСЧС

Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля от 200 до 250 миллионов долларов (почти 22 миллиарда рублей). Стоимость ракет, которые удалось сбить, оценивается от 160 до 200 миллионов, говорится в материале Forbes.

Аналитики ссылаются на отчет Воздушных сил, в которых указано количество и типы сбитых выпущенных Россией ракет.

В перечне есть и "Кинжалы", и "Искандер-М", "Циркон", Х-22 и Х-59/Х-69.

видео дня

Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает общую стоимость залпа в пределах от 200 до 250 миллионов долларов, объясняют аналитики.

Стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от 160 до 200 миллионов долларов.

Удар по Украине 8 июля - главное

Сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.

В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред