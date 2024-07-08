Россия потратила миллиарды рублей на ракетную атаку на Украину сегодня — Forbes

Россия потратила на ракетную атаку по Украине 8 июля от 200 до 250 миллионов долларов (почти 22 миллиарда рублей). Стоимость ракет, которые удалось сбить, оценивается от 160 до 200 миллионов, говорится в материале Forbes.
Аналитики ссылаются на отчет Воздушных сил, в которых указано количество и типы сбитых выпущенных Россией ракет.
В перечне есть и "Кинжалы", и "Искандер-М", "Циркон", Х-22 и Х-59/Х-69.
Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает общую стоимость залпа в пределах от 200 до 250 миллионов долларов, объясняют аналитики.
Стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от 160 до 200 миллионов долларов.
Удар по Украине 8 июля - главное
Сегодня ночью и днем Россия атаковала Украину дронами и ракетами. Россия выпустила 38 ракет, из них 30 удалось сбить Силам обороны.
В результате уже утренней атаки ракетами было повреждено, в частности, здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет в Киеве.
Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.
Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.
По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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