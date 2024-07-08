Она была сиротой, но боролась за жизнь детей: в Охматдете погибла молодая врач

Российские оккупанты безжалостно и жестоко атаковали Киев ракетами. Одна из них попала прямо в детскую больницу Охматдет. В результате этой атаки погибла врач нефролог, которая работала в этом медицинском учреждении. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Светлане Лукьянчук было всего 30 лет. Она родилась во Львове и воспитывалась родной тетей, ведь очень рано потеряла родителей.
Она закончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. Впоследствии она завершила магистратуру и стала детским нефрологом.
"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище. Светлая Память", - написал Садовый.
Массированная атака России на Украину 8 июля - что известно
В ночь на 8 июля Россия запустила рой ракет в сторону Украины. О движении ракет между областями и работе ПВО в некоторых из них сообщили Воздушные силы Украины.
Уже утром взрывы прогремели сначала в Днепре и в Кривом Роге, а затем о российской атаке сообщили в столице. Обломки от ракет упали в нескольких районах Киева, а также зафиксировали попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения. Как потом выяснилось, речь шла о детской больнице "Охматдет".
В ОП сразу отреагировали на обстрелы оккупантов и заявили, что РФ вела обстрел по гражданским и инфраструктуре, целенаправленно била по детям.
Впоследствии представители власти сообщили о последствиях вражеских ударов: в КГВА говорят о по меньшей мере 20 погибших и 35 пострадавших, в Кривом Роге известно о 10 погибших и 41 раненом, в том числе 9 тяжелых. Во время атаки по Днепру погиб человек и есть 6 пострадавших, а в Покровске Донецкой области 3 человека погибли в результате удара врага.
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