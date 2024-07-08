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Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины

Мария Николишин
8 июля 2024, 13:44
223
Страна-агрессор Россия запустила ракеты по территории Украины, известно о многих погибших и пострадавших.
Десятки погибших и еще больше пострадавших: ситуация по регионам Украины
Детали массированного удара по Украине / коллаж: Главред, фото: Зеленский, ГСЧС

Сегодня, 8 июля, страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Украине. По состоянию на 13:00 известно о 21 погибшем и 82 пострадавших по Украине.

Киев. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара в столице уже 10 погибших и 35 пострадавших.

Кривой Рог.Александр Вилкул сообщил, что на сейчас известно о 10 погибших - 6 женщин, 4 мужчины. 41 раненый - в том числе 9 тяжелых.

видео дня

Днепр.Сергей Лысак заявил, что в городе погиб мужчина. На эту минуту известно о 6 пострадавших. Один человек в тяжелом состоянии.

Покровск, Донецкая область.Вадим Филашкин сообщил, что 3 человека погибли в Покровске.

  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред
  • Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024
    Ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/V_Zelenskiy_official, Главред

Удар РФ по Украине - что известно

Утром в понедельник, 8 июля, по всей Украине объявлена воздушная тревога - страна-агрессор РФ нанесла по стране ракетный удар. В Киевской области раздавались взрывы.

В Кривом Роге зафиксировано сразу несколько попаданий, в частности, по админзданию одного из промышленных предприятий города.

Также, страна-агрессор Россия ударила ракетами по Покровску в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний ракетный обстрел россиянами территории Украины. Он подчеркнул, что оккупанты нанесли удары по разным городам страны, включая столицу.

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