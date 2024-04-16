"У нас осталось ноль ракет": Зеленский сказал, почему РФ удалось уничтожить Трипольскую ТЭС

У Украины полностью закончились ракеты для защиты теплоэлектростанции на фоне нехватки помощи от союзников.

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Владимир Зеленский назвал причину уничтожения Россией Трипольской ТЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трипольская ТЭС в Киевской области была уничтожена, потому что у Украины не осталось ракет для ее защиты. Об этом глава государства сказал в интервью PBS News.

По его словам, от Трипольской станции зависит свет в Киевском регионе.

"Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре - уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – сказал Зеленский.

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Зеленский также комментировал совместную защиту Израиля союзниками, которые в минувшие выходные отбили иранскую атаку. По словам президента, Израиль сам не смог бы защититься от такого массированного удара.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине... Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина защищает небо самостоятельно. Союзники дают Киеву ту или иную технику, но "с ней у нас дефицит".

Удар по Трипольской ТЭС - последние новости

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины.

Из-за Трипольской ТЭС энергетическая система потеряла серьезную часть мощности. ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Пока что в "Укренерго" надеются, что ограничения потребления электроэнергии вводить не придется.

Председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота заявил, что восстановить станцию можно, но с учетом постоянных атак на украинскую энергосистему это бесполезно, пока у Украины не будет современных средств противовоздушной обороны.

Трипольская ТЭС - что о ней известно Трипольская тепловая электрическая станция — самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км южнее Киева, вблизи села Триполье. Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тыс. человек.

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