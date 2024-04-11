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Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69 - Defense Express

Руслана Заклинская
11 апреля 2024, 21:02
Хотя ракета Х-69 отстает по характеристикам от гиперзвукового "Кинжала", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС.
Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69 - Defense Express
РФ ударила по трипольской ТЭС хуже "Кинжала" ракетами / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, expres.online

Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины. Об этом сообщило издание Defense Express.

По данным издания, дальность пуска ракет составила около 400 км, что превышает известные оценки. Ранее ракетам Х-69 приписывали дальность пуска до 290 км, однако на практике она оказалась больше. Вес боевой части ракеты указывался в пределах 310 кг.

"Х-69 является российской дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того, именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения", - отметили в материале.

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Также ракета оснащена системой наведения DSMAC, как и Х-101, и спутниковой навигацией с помехозащищенными антеннами "Комета-М". Х-69 имеет инерциальную систему, обеспечивающую точность удара. Как отмечает Defense Express, главной особенностью российской ракеты является возможность сверхнизкого полета на высоте (в 20 метров, что ниже возможностей Х-101).

Хотя ракета Х-69 имеет меньшую боевую часть по сравнению с гиперзвуковым "Кинжалом", ее использование оказалось более эффективным во время удара по Трипольской ТЭС. Это обусловлено ее способностью проникать сквозь украинскую противовоздушную оборону и возможностью запуска с самолетов тактической авиации, а не стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Выявлять и отслеживать ракетные атаки, во время которых используются Х-69 сложнее, поскольку их запускают с самолетов тактической авиации, то есть Су-34 или Су-35. Также стоит учитывать, что вражеские самолеты тактической авиации могут использовать эти ракеты более массово, что повышает угрозу для объектов на территории Украины.

"Но после того, как в РФ наладят ее полномасштабное серийное производство, потому что сейчас речь не идет о ее запасах... В то же время дальность применения этой ракеты в 400 км является достаточным для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км", - отметили в ведении.

Россия уничтожила Трипольскую ТЭС новейшими ракетами Х-69 - Defense Express
Дальность поражения из вероятных пусковых районов Х-69 с дальностью 400 км / Фото: Defense Express

В случае, если РФ будет использовать территорию Беларуси для запуска ракеты, то под угрозой окажется вся территория Украины, кроме Закарпатской области. Издание продемонстрировало на карте гипотетические пусковые районы, без учета возможности Россией воздушного пространства Беларуси.

Что известно о ракете Х-69?

Х-69 - российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является модернизацией ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных целей и надводных объектов, пишет Википедия.

Удар РФ по Трипольской ТЭС - что известно

Напомним, оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей. Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской.

Также в результате атаки российские ракеты полностью уничтожили Трипольскую ТЭС под Киевом. Произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Трипольская ТЭС является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

Как сообщал Главред, вследствие разрушения Трипольской ТЭС энергетическая система Украины потеряла значительную часть мощности. Эта ТЭС обеспечивала электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. В "Укрэнерго" надеются избежать ограничений потребления электроэнергии

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