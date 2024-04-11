Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Львовской и Харьковской областях.
Карта тревог 11 апреля
По состоянию на 4:47 воздушная тревога объявлена по всей Украине в связи с движением вражеских БПЛА.
Движение Шахедов было зафиксировано, в частности, в Винницкой, Полтавской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской и других областях Украины.
Накануне Воздушные силы предупреждали о взлете 9 бортов стратегических истребителей Ту-95 с аэродрома "Оленья". По состоянию на 3:40 11 апреля военные фиксировали вероятные пуски ракет.
Взрывы в Киеве - что известно
Около 5:00 утра во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали о работе ПВО по "Шахедам" в пригороде.
Россия выпустила по Украине ракеты
Первые ракеты залетели через Сумскую и Запорожскую области в сторону Полтавской и Днепропетровской, сообщали мониторинговые каналы.
Воздушные силы, в свою очередь, уточняли, что ракеты Х-101 зашли из Черниговской области. Затем свернули к Киеву.
Мониторинговые каналы также фиксировали многочисленные пуски баллистических ракет из Белгородской области в сторону Харькова.
По сообщению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты по состоянию на 5:20 нанесли как минимум 9 ударов по Харькову и области. Информация о пострадавших уточняется.
На фоне пусков Ту-95 российские оккупанты подняли три МиГ-31К на аэродроме Савалейка. Воздушные силы сообщили об угрозе применения "Кинжалов".
Россияне совершили несколько пусков Кинжалов, направив эти ракеты вместе с КР, по данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, на Львовскую область, в частности Стрый. Во Львовской области работала ПВО, информировал глава ОВА Максим Козицкий.
Удар по Украине - где гремели взрывы
Российские оккупанты сосредоточенно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В Воздушных силах отмечали, что в запасе страны-агрессора еще "много ракет", чтобы терроризировать Украину массированными ударами.
Как писал Главред, накануне, 10 апреля, Россия несколько раз атаковала транспортную и портовую инфраструктуру Одесской области. Во время последней атаки погибло 4 человека, в том числе 10-летняя девочка.
Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".
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