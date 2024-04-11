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Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты

Яна Ставская
11 апреля 2024, 04:13обновлено 11 апреля, 06:21
Российские оккупанты сначала применили по Украине иранские дроны.
Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты
Массированный удар 11 апреля - все подробности / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

Карта тревог 11 апреля

По состоянию на 4:47 воздушная тревога объявлена по всей Украине в связи с движением вражеских БПЛА.

Движение Шахедов было зафиксировано, в частности, в Винницкой, Полтавской, Одесской, Хмельницкой, Житомирской и других областях Украины.

видео дня
Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты
Взрывы 11 апреля – актуальная карта тревог

Накануне Воздушные силы предупреждали о взлете 9 бортов стратегических истребителей Ту-95 с аэродрома "Оленья". По состоянию на 3:40 11 апреля военные фиксировали вероятные пуски ракет.

Взрывы в Киеве - что известно

Около 5:00 утра во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. Мониторинговые каналы писали о работе ПВО по "Шахедам" в пригороде.

Россия выпустила по Украине ракеты

Первые ракеты залетели через Сумскую и Запорожскую области в сторону Полтавской и Днепропетровской, сообщали мониторинговые каналы.

Воздушные силы, в свою очередь, уточняли, что ракеты Х-101 зашли из Черниговской области. Затем свернули к Киеву.

Мониторинговые каналы также фиксировали многочисленные пуски баллистических ракет из Белгородской области в сторону Харькова.

По сообщению главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты по состоянию на 5:20 нанесли как минимум 9 ударов по Харькову и области. Информация о пострадавших уточняется.

Россия атаковала Украину всем арсеналом: в областях - взрывы, есть прилеты

На фоне пусков Ту-95 российские оккупанты подняли три МиГ-31К на аэродроме Савалейка. Воздушные силы сообщили об угрозе применения "Кинжалов".

Россияне совершили несколько пусков Кинжалов, направив эти ракеты вместе с КР, по данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, на Львовскую область, в частности Стрый. Во Львовской области работала ПВО, информировал глава ОВА Максим Козицкий.

Удар по Украине - где гремели взрывы

Российские оккупанты сосредоточенно бьют по гражданской и критической инфраструктуре Украины. В Воздушных силах отмечали, что в запасе страны-агрессора еще "много ракет", чтобы терроризировать Украину массированными ударами.

Как писал Главред, накануне, 10 апреля, Россия несколько раз атаковала транспортную и портовую инфраструктуру Одесской области. Во время последней атаки погибло 4 человека, в том числе 10-летняя девочка.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

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