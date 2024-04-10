РФ атаковала Одесскую область ракетами: прилет по АЗС, есть погибшие среди детей

В результате террористической атаки россиян, в частности, погибла 10-летняя девочка.

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Взрывы в Одессе 10 апреля - все подробности / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Силы обороны Юга

Российские оккупанты в среду вечером, 10 апреля, нанесли несколько ракетных ударов по Одесскому району. Известно о по меньшей мере 4 погибших, среди них - 10-летняя девочка.

Как сообщают в своих соцсетях Силы обороны Юга, удары врагом были нанесены несколькими баллистическими ракетами типа Искандер.

Агрессор атаковал транспортную инфраструктуру, есть попадания в АЗС. Это, объясняют военные, усиливает взрывную опасность.

видео дня

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Еще семь человек получили ранения. Один человек в тяжелом состоянии - ему ампутировали ноги. Врачи борются за его жизнь.

Тем временем пророссийские "местные" телеграмм-каналы уже публикуют кадры дыма. Утверждается, что эти кадры свежие и сняты сегодня вечером.

Удары по Украине – взрывы 10 апреля

Это не первая атака России на Одесскую область сегодня. В среду утром в городе прогремела очередная серия взрывов – агрессор атаковал Юг ракетами разного типа.

До этого взрывы в Одесской области гремели в ночь на 10 апреля. ПВО "отработало" по ракетам россиян и "Шахедам", однако есть и прилеты, вспыхнул пожар.

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