Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

По данным опроса Центра Разумкова, 45% украинцев считают, что партия, которой можно доверить власть в послевоенный период, может появиться из среды военных.

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Новый опрос Центра Разумкова показал интересные результаты по поводу того, как доверяют украинцы военнослужащим / коллаж Главред, фото УНИАН и 47-я отдельная артиллерийская бригада

По данным опроса Центра Разумкова, 45% украинцев считают, что политическая сила, которой можно доверить власть в период после окончания украино-российской войны, может вырасти из среды военнослужащих. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которую провели социологи из Центра Разумкова.

21,5% респондентов придерживаются мнения, что такая политсила может появиться из волонтерской среды, 20% - из круга гуманитарной или технической интеллигенции, 19% - из среды общественников, 18% - из уже существующих политических партий, 6% - из бизнес-среды.

Считают, что такая политическая сила может появиться из среды военных, 51% жителей западного, 48% - южного, 43% - центрального и 40% - восточного регионов.

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Респонденты также рассказали, что политическим партиям доверяют лишь 13% респондентов. Отвечая на вопрос, видят ли они среди имеющихся политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период, утвердительный ответ дают несколько больше респондентов (25%). Однако, отмечают в Центре региона, этот показатель заметно меньше, чем в июле 2023 года (38,5%). Отрицательный ответ давали соответственно 52% и 41% респондентов.

Центр Разумкова Центр Разумкова – ведущий негосударственный аналитический центр Украины. Полное название – Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Центр изучает государственную политику. Основан в 1994 году. Считается одним из лучших аналитических центров Центральной и Восточной Европы, пишет Википедия.

Опросы в Украине и России – что говорят о войне и ее завершении:

Прошлой осенью социологи компании Russian Field опубликовали опрос, согласно которому в России все больше хотят переговоров с Украиной и ожидают бедности. При этом 39% респондентов поддерживают продолжение развязанной против Украины войны.

Другой опрос – Левада-Центра – показал, что большинство жителей РФ поддерживают войну и "хотят переговоров". Как сказано в исследовании, среди респондентов в поддержку боевых действия высказалось 74%. Около 36% опрошенных поддерживают саму войну.

Более половины украинцев готовы бороться с Россией даже без помощи Запада, отмечалось в осеннее-зимнем опросе КМИС. Как полагают 58% респондентов, даже если западная военная помощь существенно сократитя, нужно продолжать борьбу.

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