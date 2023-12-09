Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров" – опрос

За последние несколько месяцев жители России стали больше верить в "успехи" оккупантов в ходе развязанной против Украины войны, говорится в опросе.

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Около 78% россиян поддерживают войну - Левада-центр / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Жители страны-оккупанта России в большинстве своем поддерживают развязанную против Украины войну. Выросло и число тех, кто за "переговоры". Саму войну россияне считают "успешной".

Согласно результатам опроса Левада-центра, которое было проведено в ноябре, большинство респондентов (74%) поддерживают войну против Украины. Не поддерживают 18%.

Примечательно, что в последние 5 месяцев выросла доля тех, кто считает российскую войну против Украины успешной. Показатель вырос до 66%, тогда как в июне было 55%.

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"Мирные переговоры" поддерживают 57% опрошенных. Это столько же, сколько и в октябре 2022 года, когда войска РФ выбили из Харьковской области, а Путин объявил мобилизацию.

Продолжение боевых действий поддерживают 36% респондентов.

Опрос был проведен в период с 23 по 29 ноября, в нем приняли участи 1625 человек методом личного интервью. Погрешность – не более 3,4%.

В России все больше хотят переговоров с Украиной и ждут бедности, говорилось в результатах исследования группы Russian Field. За "диалог" выступили 48% респондентов. Вместе с тем 39% поддержали продолжение войны.

По данным опроса Центра Новая Европа, 76% украинцев категорически против отказа Украины от территорий, которые захватила Россия в обмен на вступление в НАТО или мир во время переговоров с Москвой. Около 83% опрошенных против сокращения армии, а 71% не поддерживает уступки РФ на пути Украины в Евросоюз.

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