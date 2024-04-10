Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

Украинцы преимущественно верят в победу над страной-оккупантом Россией, но считают, что для этого понадобится время, сказано в результатах опроса.

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Украинцы верят в победу Украины и не намерены отдавать территории оккупантам - опрос / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 71-я ОЕБр

Около 83% украинцев по ситуации на конец марта верят в победу Украины в войне с РФ. Примерно 34% полагают, что ВСУ победят через 1-2 года. Еще 23% видят как победу уничтожение российской оккупационной армии и содействие восстанию или распаду в России. Об этом говорится в результатах социологического исследования Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, который был проведен в период с 21 по 27 марта 2024 года среди 2020 респондентов, в победу Украины верят 83% опрошенных.

Не верят в победу 11% респондентов, 6% опрошенных затрудняются дать ответ на данный вопрос.

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Когда Украина победит – опрос

Среди тех, кто верит в победу, 22% считают, что она состоится до конца 2024 года. В феврале-марте прошлого года 50% предполагали наступление победы до конца 2023-го.

Кроме того, еще 34,5% видят победу через 1-2 года, тогда как в феврале-марте 2023-го таким мнением поделились 26% украинцев. Около 17% думают, что для победы понадобится от 3 до 5 лет. Больше 5 лет – 4%. Примерно 0,8% и 0,4% полагают, что победа будет "вряд ли при моей жизни".

Большинство – 21% опрошенных – не знают, когда именно можно ожидать победы Украины.

Что украинцы считают победой в войне

Относительное большинство респондентов (45,5%) среди тех, кто верит в победу, видят ее в изгнании всех российских оккупантов со своей территории и восстановление территориальной целостности и суверенитета в границах по состоянию на январь 2014 года.

Еще 23% посчитают победой уничтожение войск РФ и содействие восстанию или распаду внутри российского государства. Около 11% будут считать победой восстановление территориальной целостности по состоянию на 23 февраля 2022 года. Около 9% - изгнание всех российских оккупантов из Украины, кроме Крыма. Всего 6% за мир в случае, если армия РФ останется на захваченных после 24 февраля 2022 года украинских землях.

Центр Разумкова Центр Разумкова – ведущий негосударственный аналитический центр Украины. Полное название – Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Центр изучает государственную политику. Основан в 1994 году. Считается одним из лучших аналитических центров Центральной и Восточной Европы, пишет Википедия.

Опросы в Украине и России – что говорят о войне и ее завершении:

Прошлой осенью социологи компании Russian Field опубликовали опрос, согласно которому в России все больше хотят переговоров с Украиной и ожидают бедности. При этом 39% респондентов поддерживают продолжение развязанной против Украины войны.

Другой опрос – Левада-Центра – показал, что большинство жителей РФ поддерживают войну и "хотят переговоров". Как сказано в исследовании, среди респондентов в поддержку боевых действия высказалось 74%. Около 36% опрошенных поддерживают саму войну.

Более половины украинцев готовы бороться с Россией даже без помощи Запада, отмечалось в осеннее-зимнем опросе КМИС. Как полагают 58% респондентов, даже если западная военная помощь существенно сократитя, нужно продолжать борьбу.

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