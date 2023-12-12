Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада - опрос

Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти два года. Несмотря на сложности и риск снижения западной помощи, больше половины украинцев готовы продолжать бороться с российскими оккупантами.
Опрос проводил Киевский международный институт социологии. Респондентам предложили два сценария развития событий:
- Боевые действия прекращаются. Украина сохраняет контроль над территориями, которые сейчас контролируются, а оккупированные территории официально не признаются частью России. Запад предоставляет Украине серьезные гарантии безопасности или даже членство в НАТО. Однако освобождение оккупированных территорий откладывается в неопределенное будущее;
- Боевые действия продолжаются. Украина продолжает пытаться давить на российских оккупантов и искать слабые места, что препятствует им закреплять свою власть на оккупированной территории. Также есть возможность, хоть и медленно, но понемногу освобождать территории. Но также есть угроза для территорий, которые сейчас контролируются Украиной.
Большинство респондентов – 58% – склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения западной помощи следует все равно продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий.
При этом каждый третий респондент (32%) считает, что лучше пойти на прекращение боевых при действительно серьезных гарантиях безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок.
Остальные 10% не смогли определиться со своим мнением.
Опрос был проведен 29 ноября − 9 декабря 2023 года.
Военная помощь Украине от США
В Вашингтоне до сих пор не удалось достичь общего согласия по бюджету на следующий год, в котором предусмотрена финансовая поддержка Украины. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны подчеркивает, что не следует рассматривать это как трагедию.
Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.
11 декабря президент Владимир Зеленский начал свой визит в США.
12 декабря президент США Джо Байден примет украинского лидера в Белом доме.
Нынешний визит является третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Он происходит в критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.
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