Визит Зеленского в США происходит в критический момент: о чем поговорят президенты

Нынешний визит Владимира Зеленского в Вашингтон будет третьим с момента начала войны на Украине. В последний раз он приезжал в США в сентябре.

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Владимир Зеленский и Джо Байден проведут встречу в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря отправится в США и встретится с главой Белого дома. Джо Байден примет украинского лидера в Белом доме во вторник, поскольку переговоры по соглашению о помощи Украине зашли в тупик в Конгрессе.

Визит, о котором Белый дом объявил в воскресенье, является третьим визитом Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. В последний раз он приезжал в США в сентябре, передает CNN.

Издание отмечает, что визит Зеленского приходится на критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.

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"Конгресс, похоже, не приблизился к соглашению относительно документа об изменениях иммиграционной и пограничной политике и пакета чрезвычайной помощи, который обеспечит финансирование Украины и Израиля, до того, как законодатели покинут город на каникулы", - пишет CNN.

Президента Украины также пригласили выступить во вторник утром на встрече сенаторов - лидера большинства Чака Шумера и лидера республиканской партии Митча Макконнелла. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также встретится с Зеленским.

О чем будут говорить Зеленский и Байден

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что встреча Зеленского и Байдена призвана "подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины в его защите от жестокого вторжения России".

"Поскольку Россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненную важность продолжения поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент", - сказала она.

Зеленский и Байден обсудят усилия по оборонному сотрудничеству на предстоящий год, включая совместные проекты по производству вооружений и систем ПВО.

CNN добавляет: если Конгресс уедет из города на каникулы, не достигнув соглашения, Белому дому придется сделать трудный выбор в отношении поставок таким союзникам, как Украина, в ущерб потенциальной военной готовности США.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины, и это будет для него большим подарком. При этом если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев.

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