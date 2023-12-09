"Придется платить кровью американцев": у Байдена рассказали, чем грозит прекращение помощи Украине

Если США прекратят поддержку Украины и Россия придет на границы НАТО, придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта.

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Джон Кирби сказал, что Путин не остановится на Украине и окажется у границ НАТО / Коллаж: Главред, фото: фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины, и это будет для него большим подарком. При этом если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой", - сказал Кирби, передает пресс-служба Белого дома.

Чиновник добавил, что президент России с самого начала своей агрессии против Украины не верил в то, что Запад может оставаться единым, а Соединенные Штаты имеют достаточную силу.

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"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть господина Путина таким, какой он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине - а они не просят нас физически присутствовать - помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе", - добавил Кирби.

Военная помощь Украине от США

Законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.

Президент США Джо Байден, комментируя провал процедурного голосования в Сенате США о помощи Украине, назвал это "политическим шантажом".

Издание Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что помощь Киеву будет одобрена до Рождества. По ее словам, повторное голосование за законопроект может состояться в ближайшее время.

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