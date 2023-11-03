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В Белом доме отреагировали на статью Залужного о войне в Украине

Анна Ярославская
3 ноября 2023, 07:37
Джон Кирби отметил, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.
Валерий Залужный, Джон Кирби
Белый дом отреагировал на статью Залужного / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Скриншот, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Издание The Economist опубликовало две публикации с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. В одной статье генерал размышляет о том, как выиграть войну с Россией, в другой - рассказывает о технологическом прорыве, который необходим для победы Украины. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби охарактеризовал статью генерала Залужного как один из важных аргументов, который подтверждает настоятельную необходимость дальнейшей поддержки Украины.

"Я думаю, что это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Мы развиваемся и уже эволюционировали в контексте того, чем мы обеспечиваем Украину, так же как развивалась и сама война. И я подозреваю, что этот процесс будет продолжаться", - сказал Кирби в во время пресс-брифинга в Вашингтоне, передает Укринформ.

Кирби также отметил, что в процессе войны меняются потребности сторон, в том числе относительно систем вооружений, которые партнеры предоставляют Украине.

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Он подчеркнул, что удовлетворять актуальные потребности было бы чрезвычайно легче, если бы Конгресс принял запрос президента Байдена с дополнительным финансированием, в том числе с поддержкой Украины.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома также отметил, что этот пакет предусматривает не только новые возможности для Украины, но также пополнение средств самих Соединенных Штатов.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

По словам Залужного, к концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе.

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