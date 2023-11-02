Сотни самолетов и вертолетов: РФ может создать новые штурмовые эскадрильи - Залужный

По разным оценкам, на конец 2023 года россияне могут нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий.

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Валерий Залужный заявил, что РФ все равно не получит господство в воздухе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот МО РФ

К концу 2023 года страна-агрессор Россия может увеличить численность авиации, создав новые штурмовые эскадрильи. Однако это не поможет РФ получить полное господство в воздухе. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

По его словам, по разным оценкам, на конец 2023 года россияне могут нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий — это сотни самолетов и вертолетов.

"Несмотря на значительное количественное и качественное преимущество противника в авиации и противовоздушной обороне, он не может превратить его в полное господство в воздухе благодаря успешной работе наших элементов непосредственного прикрытия противовоздушной обороны войск, которые постоянно увеличивают численность вооружения воздушного нападения противника", — подчеркнул Залужный.

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Главнокомандующий ВСУ добавил, что российские пилоты не чувствуют себя спокойно в небе Украины.

"Их авиация пытается не заходить в зону поражения нашей противовоздушной обороны и использует авиационные средства преимущественно с больших дистанций, что значительно снижает их эффективность. На передовую выходят беспилотные авиационные комплексы противника, которые взяли на себя значительное количество задач в части воздушной разведки и нанесения ударов с воздуха", — отметил генерал.

Истребители F-16 для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников на Западе в первой половине 2024 года. Для того чтобы Киеву передали самолеты, нужно завершить обучение пилотов и подготовить нужную инфраструктуру.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что истребители F-16, которые Нидерланды обещали передать Украине, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

Тем временем министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу хвастливо пообещал уничтожить все западные F-16, которых Украина еще даже не получила.

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