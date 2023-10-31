Самолеты F-16 прибудут в Румынию для обучения украинских пилотов: Рютте назвал сроки

Нидерланды также предоставят Украине патрульные катера для обеспечения безопасности альтернативного морского коридора для экспорта зерна.

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Марк Рютте рассказал о сроках передачи F-16 / Коллаж: Главред. Фото: US Air Force, president.gov.ua, pixabay.com

Истребители F-16, которые Нидерланды обещали передать Украине, прибудут в учебный центр в Румынии через две недели. Об этом 30 октября рассказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время видеозвонка с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это означает, что в скором времени могут начаться курсы подготовки украинских пилотов, которые будут летать на них", - уточнил он.

По словам Рютте, Нидерланды также предоставят Украине патрульные катера для обеспечения безопасности альтернативного морского коридора для экспорта зерна.

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Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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